Conte e il sesso pre partita: “Una parte passiva, l’altra molto attiva”

Antonio Conte è stato ospite dell'ultima puntata di Belve (che andrà in onda martedì 17 ottobre in prima serata su Rai 2 e di cui è trapelata già qualche anticipazione), dove ha raccontato non solo delle sue future scelte professionali, ma anche regalato ai telespettatori dei momenti di leggerezza, ricordando le sue istruzioni circa il sesso pre partita .

Antonio Conte a Belve: la lezione hot

"Avendo un trascorso da calciatore ho esperienze pratiche che posso trasferire. Uno non può mettere dei limiti o proibire alcune situazioni, però sicuramente nell’imminenza della partita il consiglio è fare minimo sforzo possibile. Il minimo sforzo possibile significa essere passivi, l’altra parte deve essere molto attiva”, ha ammesso Conte, sorprendendo così oltre che la Fagnani anche i telespettatori Rai. Il tecnico salentino ha poi confessato: "Se mi piacerebbe allenare la Roma e il Napoli? Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono", quindi ha aggiunto: "Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Perché non ora? Non prendo squadre in corsa perché sono situazioni create prima".