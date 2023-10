Conte, emozione e lacrime a Belve: “Se potessi rivedere qualcuno…”

Antonio Conte è stato ospite dell'ultima puntata di Belve, in onda martedì 17 ottobre in prima serata su Rai 2. L'ex Juventus, oltre a raccontare della sua esperienza in bianconero, sia da calciatore che da allenatore, e ricordato alcuni consigli sul sesso pre partita, si è lasciato andare anche ad un ricordo emozionante.