X Factor, Fedez svela: "Sarò ai Live, ho certificato medico"

Fedez tornerà in tv per i Live di X Factor

Dal 26 ottobre Fedez sarà quindi al fianco degli altri giudici di X Factor, ovvero Dargen D'Amico, Morgan e Ambra Angiolini. "Oggi mi hanno fatto il certificato medico per partecipare a X Factor. Sto meglio e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi", ha detto in una diretta Instagram, rispondendo ai fan preoccupati per la sua salute. Giovedì 19 ottobre andrà in onda la puntata di Home Visit, precedentemente registrata. I giudici saranno chiamati a ridurre i componenti della propria squadra da 5 a 3, questo per portare a 12 il numero dei concorrenti che si sfideranno durante i Live.