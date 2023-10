Miriam Leone all'ottavo mese di gravidanza: "Il sesso del bebè? Non lo so"

Miriam Leone è stata ospite dell'ultimo appuntamento di Domenica in , andado in onda il 22 ottobre su Rai 1. L'attrice siciliana, reduce dalle sfilata de L'Oreal a Parigi (dove ha partecipato anche Elodie) , così come dalla partecipazione alla Festa del Cinema di Roma ( dove ha presentato Diabolik 3 e dove tornerà per la prima della serie " I Leoni di Sicilia "), ha ricordato i momenti più importanti della sua carriera così come della gravidanza in corso.

Miriam Leone: il lavoro, le nozze, la famiglia

Sull'incontro ed il matrimonio con Paolo Carullo, la Leone ha detto: "Ho lavorato tanto in questi anni, non ci avevo mai pensato, sia perché non avevo trovato la persona con cui sentirmi meno responsabilità, ogni tanto penso ho un bravo marito, che è una brava persona, dove sbaglierò io ci sarà lui, e questa cosa mi rassicura. Questa cosa della famiglia che si è formata ha reso tutto molto naturale, ma se non fosse arrivato non mi sarei depressa per questo, perché ho una vita piena di cose belle e tante soddisfazioni. Mi sembra un messaggio importante, non pensare che noi donne siamo solo quello"...