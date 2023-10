Fedez a Sanremo 2024? La rivelazione a Muschio Selvaggio

Fedez e Mr Marra hanno intervistato Fabio Fazio nell'ultima puntata di Muschio Selvaggio dove, tra le tante, si è parlato anche del Festival di Sanremo . Dopo aver parlato del suo approdo a NOVE , l'ex conduttore Rai ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua carriera , come per esempio la telefonata ricevuta da Papa Francesco o il consiglio che Silvio Berlusconi gli ha dato nel dietro le quinte.

Fazio a Sanremo 2024? La reazione

Fazio ha parlato anche del Festival di Sanremo (ha condotto tre edizioni della kermesse musicale), sollecitato dalla domanda di Fedez e Mr Marra circa un possibile suo ritorno al timone del programma dopo Amadeus. Rimanendo sul vago, il giornalista ha approfittato per commentare con ironia e rivolegendosi al marito di Chiara Ferragni ha detto: "Tu sicuramente non ci torni, quindi sappiamo già cosa non succede". Il riferimento è ovviamente al bacio che il rapper ha ricevuto da Rosa Chemical durante l'esibizione del cantante nella serata finale del Festival. Un momento che ha suscitato molte polemiche, ma soprattutto irritato la Ferragni...