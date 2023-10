Matthew Perry è morto: addio al Chandler di Friends

Matthew Perry , conosciuto ai più anche per aver interpretato il ruolo di Chandler nella popolare serie 'Friends', è morto all’età di 54 anni . A dare la triste notizia sono stati i media americani, fornendo qualche particolare in più sul decesso dell'amato attore americano.

Matthew Perry, la morte di Chandler di Friends

Perry sarebbe stato trovato morto nella sua casa nei pressi di Los Angeles. Anche se al momento non vi sono conferme circa le cause del decesso, secondo indiscrezioni, si tratterebbe di annegamento. L'interprete sarebbe stato trovato all’interno della sua jacuzzi e nell’abitazione non sono state trovate droghe. I soccorsi sono stati chiamati sabato pomeriggio per un 'uomo con arresto cardiacò. Poco dopo, intorno alle 16, il Dipartimento della polizia di Los Angeles è stato chiamato per indagare la morte di un uomo cinquantenne...