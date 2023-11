Fedez da giudice X Factor a conduttore? L’indiscrezione

Fedez potrebbe tornare in tv dopo la fine di X Factor . Stando ad alcune recenti indiscrezioni, il marito di Chiara Ferragni da gennaio potrebbe condurre su La7 " Il Millionario ", lo stoico game show che per anni è andato in onda su Mediaset. A lanciare l'incredibile indiscrezione è stato il quotidiano Libero, che ha fornito anche ulteriori dettaglio in merito.

Fedez verso la conduzione de 'Il Millionario'?

Secondo il quotidiano Libero, Il ritorno di Fedez in tv dopo X Factor, potrebbe quindi avvenire tra gennaio 2024 o subito dopo la fine del Festival di Sanremo. Il programma di proprietà di Fremantle, secondo le indiscrezioni, potrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì dalle 18,45 alle 20, nella striscia quindi del preserale prima del telegiornale. Il rapper, che recentemente è stato oggetto di una burla ben riuscita da parte di Fiorello, dopo la partecipazione come giudice al talent musicale, ed ancora a LOL e Celebrity Hunted, potrebbe quindi portare in tv stavolta un programma tutto suo. Al momento non vi è stata alcuna conferma da parte di La7, che ha preferito non commentare l'indiscrezione.