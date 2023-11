Da Madonna a Elton John: Fazio svela le strane richieste degli ospiti vip

Fabio Fazio e le rivelazioni su Madonna e Elton John

Nei suoi programmi sono passate tantissime star, alla domanda riguardante la richiesta più strana mai ricevuta da un personaggio famoso, Fazio replicato: “Madonna volle tutto nero anche la moquette doveva essere nera, non voleva sentire rumori sul pavimento". Ed ancora: "Ai tempi di Quelli che il Calcio Elton John chiese degli smarties. Una quantità importante, tranne quelli di un colore. Quindi ci fu qualcuno che dovette selezionare a uno a uno. A me queste cose divertono perché in quale altro lavoro possono succedere cose simili?”.