Miss Italia torna in Piemonte dopo Masciotta e Chiabotto: trionfa Francesca Bergesio

Miss Italia 2023, chi è Francesca Bergesio

La nuova reginetta di bellezza itliana ha 19 anni ed è nata a Cervere, in provincia di Cuneo. Di lei si è appreso che è una studentessa in Medicina a Roma ed è la figlia maggiore del senatore della Lega Giorgio Bergesio. Ad agosto a Barbaresco (Cuneo) era stata proclamata miss Piemonte ed aveva ricevuto la fascia da Ronn Moss, il popolare Ridge di Beautiful. La fascia e la corona di Miss Italia sono tornate così in Piemonte 18 anni dopo la vittoria di Edelfa Chiara Masciotta che a sua volta era succeduta alla torinese Cristina Chiabotto. "E' un'emozione indescrivibile, ringrazio di cuore il pubblico e la giuria, questa serata rimarrà per sempre nel mio cuore", ha commentato la neo vincitrice.