Belen, matrimonio con Elio? Dalle Maldive spunta un anello sospetto...

Belen si sposa con Elio? L'ultima foto social postata dalla Rodriguez su Instagram ha scatenato ancora una volta la reazione dei follower. Dopo il nuovo addio a De Martino, Belen ha ritrovato la felicità accanto a Elio, suo amico di vecchia data. Dalle prime paparazzate a Milano, fino ai weekend in montagna: in questi giorni la coppia si sta rilassando alle Maldive, come dimostrano le numerose storie social. La vacanza ha fatto infuriare parecchi fan che le hanno rimproverato di aver fatto la stessa cosa prima con l'ex marito e poi anche con Spinalbese.