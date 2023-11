Boomerissima si ferma, Alessia Marcuzzi non va in onda: il motivo

La terza puntata di Boomerissima non andrà in onda martedì 14 novembre, ma slitta di una settimana. A fare saltare l'appuntamento con il programma targato Rai 2 e condotto da Alessia Marcuzzi sarà l'attesissima sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic valida per le Atp Finals che si stanno disputando in questi giorni a Torino.