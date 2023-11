X Factor, Cattelan: "Michielin come l'ultima delle stupide, non ci sto"

Cattelan in difesa di Francesca Michielin dopo la gaffe a X Factor

Nelle scorse ore è intervenuto in difesa di Francesca Michielin anche Alessandro Cattelan, che è stato per 10 anni alla guida del popolare talent musicale targato Sky. Nel corso del suo programma radiofonico Catteland, il presentatore ha detto: "Parlando con Colapesce e Dimartino ha fatto una domanda effettivamente posta un po’ male, un po’ fraintendibile. Però non è il telegiornale, è un programma di intrattenimento dove si parla un linguaggio anche non necessariamente iper-preciso. È un programma dove si chiacchiera, un po’ anche in cazzeggio. Io, conoscendo Francesca, ho dato subito per scontato che intendesse come è stato duettare con la sua voce. I più maliziosi hanno preso questa cosa come “Guarda che Ivan Graziani è morto, non hanno duettato veramente con lui. Da lì è partita la shit storm nei confronti di Francesca, fatta passare come l’ultima delle stupide"...