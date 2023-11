Morgan, bufera a X Factor: la brutta frase detta a Fedez fa discutere

Il quarto Live di X Factor 2023 , andato in onda giovedì 16 novembre in prima serata su Sky , è stato ricco di tensioni, non dovute soltanto alle performance dei concorrenti in gara, ma anche dalle intemperanze di Morgan , che è stato protagonista di diversi battibecchi e momenti critici durante la serata.

Morgan contro tutti a X Factor

Dopo essersela presa con Fedez e Dargen D'Amico, il giudice ha avuto da ridire anche su Ambra e perfino la conduttrice del programma Francesca Michielin (che la scorsa settimana è stata protagonista di una gaffe su Ivan Graziani). L'ex di Asia Argento ha puntato il dito anche contro il programma: "Trovo strano che, tranne i miei concorrenti, tutti gli altri abbiano fatto canzoni nuove. A me sono state imposte le canzoni dei bootcamp. Non le ho scelte io. I miei non mi sono piaciuti. È stato studiato a tavolino un metodo per sfavorirmi". Inutili i tentativi di placarlo messi in atto da Fedez e Ambra. Dopo la performance dei Sickteens, è scattata la lite tra Morgan e Dargen (che non si è fermata neanche durante l'esibizione di Maria Tomba). D'Amico si è scusato per l'accaduto, dicendo altresì di non essere in grado di giudicare la performance poiché assorbito dal confronto con il collega. Fedez non l'ha presa bene e dopo l'esibizione di Settembre ha sbottato: "Se volete farci parlare, gentilmente. Altrimenti vi cagate solo voi due. Sai qual è la differenza tra me e te, Dargen? È che io il tuo concorrente l'ho ascoltato, e voglio dire come la penso"...