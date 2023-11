Shakira vince il Latin Grammy con la canzone contro Piqué

Ancora una vittoria per Shakira che con Music Sessions Volume 53 si è aggiudicata il premio per la miglior canzone pop durante la cerimonia dei Latin Grammy 2023 . Una canzone, diventata presto un esemplare esercizio di vendetta, che fa riferimento ai problemi sentimentali avuti con l'ormai ex compagno Gerard Piqué e la nuova fidanzata di quest'ultimo, Clara Chia Marti, e da dove i suoceri della cantante non sono affatto usciti bene .

Shakira i ringraziamenti dopo la vittoria

Grande ovazione per Shakira e la sua canzone. Dopo aver salutato i figli, la cantante è salita sul palco insieme a Bizarrap ed ha commentato la premiazione dicendo: "Voglio condividere questo Grammy con i miei colleghi, questi grandi talenti con i quali ho avuto il piacere di lavorare e imparare. Vorrei condividerlo anche con il mio pubblico latino. Il pubblico che mi ha portato a vette altissime, quei posti che sognavo fin da ragazzina e a cui devo tutto". Ed ancora un ringraziamento ai suoi fan, che non hanno mai smesso di supportarla: "Voglio condividerlo con il mio pubblico spagnolo che mi ha accompagnato nel bene e nel male, nei momenti difficili e duri che ho vissuto in questa terra che ho tanto amato, ma che non ha smesso di darmi amore e sostegno per un solo giorno… non lo dimenticherò mai”.