Fiorello telefona a Federica Pellegrini e svela un particolare sul parto

Federica Pellegrini e la gag con Fiorello a Viva Rai 2

"Come va? Credo tu stia aspettando due delfini", ha ironizzato Fiorello, mentre la Pellegrini cavalcando l'ironia del presentatore ha replicato: "Mi hanno detto uno". Come confermato dalla campionesa di nuoto, manca circa un mese alla nascita del bebè. Fiorello ha poi chiesto: "Parto in acqua?", sul punto la Pellegrini ha svelato: "Si, proverò a farlo in acqua". Parole che hanno dato il via ad una nuova battuta del conduttore: "Sarebbe bello se il bimbo nasce e fa subito un record....lo farà con tutto il cordone ombellicale attaccato".