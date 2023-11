Diletta Leotta, lacrime a Verissimo: Karius e il desiderio di altri figli

Diletta Leotta e la maternità: il racconto a Verissimo

La presentatrice siciliana ha raccontato un simpatico aneddeto riguardante la scelta del nome della figlia: "Alla fine ho scelto Aria, Loris voleva chiamarla Rose, che abbiamo messo come secondo nome. Mio padre si chiama Rosario e mi ha detto, ma è perfetto l'avete chiamata Rosaria". E sui primi momenti vissuti con Aria, ha raccontato: "Sto vivendo uno dei periodi più incredibili della mia vita, non ho ancora realizzato al cento per cento, la mattina mi sveglio, la guardo e penso l’ho fatta io. Adesso inizia a sorridere e io mi sciolgo. Tornare a casa con lei è stato un momento molto bello, quando me l’hanno data in braccio non ho capito niente, i primi tre quattro giorni sono stati un po’ uno choc. Entrata nella hall di casa mia ho iniziato a piangere, ho realizzato siamo in tre e non più in due, è stato un momento fortissimo"...