Alessia Marcuzzi scatenata, balla per strada in tv: sexy show con "Maniac"

Alessia Marcuzzi è stata ospite dell'ultima puntata di VivaRai2 , dove si è esibita con un balletto sulle note del celebre pezzo anni '90 " Maniac " di Michael Sembello e colonna sonora del film cul Flashdance. Un assaggio di quello che si vedrà nel nuovo appuntamento di Boomerissima , che torna in video il 21 novembre in prima serata su Rai, dopo lo stop della scorsa settimana per fare spazio alle Nitto Atp Finals e alla sfida tra Sinner e Djokovic .

Alessia Marcuzzi balla per strada per Viva Rai 2

Fiorello ha commentato l'esibizione di Alessia Marcuzzi al Foro Italico, dicendo: "La scorsa settimana abbiamo portato la cultura in strada, adesso portiamo la danza ai semafori". L'ex di Inzaghi con il suo show improvvisato per strada ha letteralmente bloccato il traffico, davanti agli automobilisti in coda e increduli per quanto stesse accadendo. E non ha mancato di ironizzare il tutto anche sui social, dove ha scritto: "Risvegli mattutini!". Una super esibizione dunque per l'ex volto Mediaset, che ha raccolto gli applausi di Fiorello, Biggio, Casciari, della banda di Viva Rai2 e naturalmente del pubblico da casa.