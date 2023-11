Morgan fuori da X Factor, ufficiale! Dura replica, chi sarà il sostituto?

X Factor, Morgan fuori: la decisione

Confermate quindi le indiscrezioni che circolavano da giorni. La produzione del talent ha fatto sapere che la valutazione è stata effettuata "a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni". E proseguendo: "È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco". Marco Castoldi, in arte Morgan, ha commentato la sua esclusione dal programma musicale dicendo all'agenzia LaPresse: " Non c'è motivazione. Evidentemente non hanno il peso della cultura". Adesso sono in tanti a domandarsi chi lo sostituirà.