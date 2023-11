Tacconi, la rivelazione a Verissimo: "Ho dovuto fare un'altra operazione"

Stefano Tacconi in stampelle a Verissimo

"Una settimana fa ho fatto una visita di controllo e il dottore mi ha detto dobbiamo operarci d'urgenza e ho fatto la terza operazione in due anni. Però andiamo avanti", ha raccontato l'ex calciatore, che ha tenuto a precisare anche che in questo caso l'intervento fatto non ha nulla a che fare con l'aneurisma. "L'anno e mezzo che sono stato fermo negli ospedali e il mangiare è stato difficile per i miei calcoli al fegato. Ma non ho avuto paura dopo quello che ho passato. Faccio riabilitazione due volte a settimana, non ce la faccio piu'. Mia moglie mi chiama l'“orso"", ha poi aggiunto. Insieme al bianconero anche la moglie Laura Speranza che cedendo alle emozioni ha detto: "Lui è la mia roccia. Quel giorno lui era ad Asti con Andre (il figlio ndr) e doveva raggiungermi ma poi non l'ho piu' sentito. Mi ha chiamato alle 14 l'ospedale e una dottoressa mi ha detto che Stefano aveva avuto un'eneurisma". Ed ancora: "Lui non ha mai mollato. Quando sono andata in ospedale lui era attaccato a tubi ovunque. È stato tremendo avvisare i miei figli"...