Morgan torna a X Factor, Pupo e Sanremo...": Fiorello show a Viva Rai2!

La cacciata di Morgan da X Factor continua a tenere banco . Nel corso dell'ultima puntata di VivaRai2 , Fiorello è tornato a parlare dell'esclusione improvvisa di Marco Castoldi da giudice del popolare talent musicale targato Sky. "Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno, pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata di X Factor . La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente", ha ironizzato il conduttore siciliano.

Fiorello ironizza su Pupo a Sanremo

Il conduttore siciliano ha poi proseguito la puntata parlando anche di un altro ‘scoop’, che riguarda stavolta il Festival di Sanremo. Alle rivelazioni di Pupo, per cui lui e il principe Emanuele Filiberto sarebbero arrivati primi all'edizione del 2010 della celebre kermesse musicale, se non fosse stato per un intervento del Quirinale, Fiorello ha commentato: “Sono cose che capitano. Pensate che l’anno scorso Mattarella in persona telefonò perché voleva che vincesse Rosa Chemical".