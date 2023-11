Alessia Marcuzzi cade in diretta tv a Boomerissima: "Acciaccata ma..."

Alessia Marcuzzi è stata protagonista di un inaspettato fuoriprogramma durante l'ultima puntata di Boomerissima (ospiti Michela Andreozzi, Fabrizio Biggio, Enzo Iacchetti e Stefania Orlando per la squadra dei Boomer e Costanza Caracciolo, LDA, Luca Onestini e Mariasole Pollio per il team Millennial) andata in onda martedì 28 novembre in prima serata su Rai 2.