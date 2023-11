Morgan, clamorosa accusa a X Factor: "In gara c'è un collaboratore di Fedez"

Morgan attacca X Factor e Zo Vivaldi

"Il cantante degli Stunt Pilots a quanto pare è un collaboratore di Fedez", ha scritto l'ex giudice in una chat con giornalisti e professionisti del settore. Poi ha aggiunto: "È un professionista e non un giovane talento. Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto". Nella biografia di Zo Vivaldi si legge: “Un cantautore, produttore e polistrumentista classe 1997, cresciuto tra Milano, Shanghai, Los Angeles e Cervia. La sua anima pop si fonde con un'attitudine urban. L'artista ha firmato alcuni brani di Fedez (per l'album Paranoia Airlines) e della Dark Polo Gang (in Trap Lovers), ma ha scritto anche per diversi giovani artisti della scuola di Amici di Maria De Filippi (Einar, Thomas, Jacopo Ottonello)"...