Ballando con le Stelle: Ventura rock, Wanda Nara super, Mammucari in mutande

Ballando con le Stelle è tornato in onda sabato 2 dicembre con una nuova emozionante puntata, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Le otto coppie rimaste in gara si sono confrontate con nuove prove a sorpresa e nuovi balli, giudicati dalla giuria formata da Carolyn Smith , Guillermo Mariotto , Ivan Zazzaroni , Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino .

Antonio Caprarica, stop a Ballando con le Stelle

Il celebre giornalista è apparso sottotono sin dall'inizio del nuovo appuntamento del dancing show, così come evidenziato anche da Selvaggia Lucarelli. Il concorrente ha ammesso di non stare bene e di essere costretto da settimane a prendere degli analgesici. Sul finire di puntata, però, Caprarica, finito allo spareggio finale, sarebbe dovuto essere tra le tre coppie che avrebbero dovuto gareggiare per la permanenza in gara. Il concorrente ha però approfittato della situazione per fare il suo inaspettato annuncio: "Questa esperienza è bellissima, una delle cose più divertenti e coinvolgenti. Non ho voglia di lasciare Ballando con le stelle, ma il medico mi ha detto che devo fermarmi, ho concordato con lui, di stare fermo dieci giorni, se il regolamento me lo permette, magari, tornerò molto volentieri a Ballando. Vi ringrazio molto, sono molto riservato sulle mie cose, ho un problema, preferirei risolverlo, aggiustarlo". La Carlucci ha precisato che il giornalista ha deciso di non ballare lo spareggio, quindi fermarsi per l'ottava puntata e riproporsi agli spareggi nella nona...