Balotelli dalla parte di Totti: sfogo social contro Ilary Blasi

Balotelli contro Ilary Blasi: il gesto social

Parole che non sono piaciute a Mario Balotelli, che ha reagito con un commento molto pesante su Instagram. Il calciatore ha condiviso in una Instagram story un frame dell'intervista di Ilary Blasi a Verissimo, a commento del quale ha scritto: "Hai rotto il *****". Non è chiaro il motivo di tanto astio, giacché in passato Balotelli aveva preso le difese della showgirl per alcune critiche ricevute. Recentemente SuperMario è uscito indenne da un grave incidente (è uscito fuoristrada con la sua auto a Brescia) a causa del quale gli è stata ritirata la patente.