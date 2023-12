Sanremo, la rivelazione shock sulla lite Morgan-Bugo: "Sono stato io"

Sanremo, la confessione di Gilles Rocca su Morgan

Da quanto emerso a La Volta Buona l'ex giudice di X Factor pare non abbia deciso da solo di esibirsi con un testo modificato del brano 'Sincero', con cui gareggiava quell'anno con Bugo. Gilles Rocca ha rivelato infatti di aver dato quel suggerimento a Morgan per farsi espellere dalla kermesse musicale. "La cosa incredibile è che tutti, a distanza di tre anni, mi chiedono se era una cosa vera o no. Era una cosa molto vera, maturata nella serata delle cover. C’era un pezzo di Sergio Endrigo e Morgan si arrabbiò molto con Bugo per come l’aveva interpretato", ha raccontato Rocca per poi aggiungere: "Posso confidare una cosa? Arriva da me Morgan e mi dice: ‘Io voglio andare via’. ‘Guarda Marco, non puoi andare via. L’unica che potresti fare è farti eliminare’. ‘Beh, come si fa?’. ‘Cambia il testo’. E ha cambiato il testo. Dopo tre anni posso dirlo"...