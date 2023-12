Sanremo 2024, chi è BigMama: età, carriera, vita privata

Sanremo, BigMama: vita privata e carriera

Marianna Mammone, vero nome di BigMama, è nata ad Avellino il 10 marzo del 2000 ed è conosciuta ai più anche per aver partecipato al Concertone del Primo Maggio a Roma nel 2022. “Mi gridavano cicciona, ora guardate quanto sono f!ga!”, ha dichiarato davanti alle telecamere. La musica è sempre stata la sua passione, ma ha studiato da autodidatta. Si è aiutata con i karaoke, le gare di canto, il coro del paese, il coro del teatro, il coro della scuola. Insomma, ha utilizzato tutte le risorse a disposizione per coltivare il suo interesse. “I primi freestyle li tenevo per me perché ero molto timida all’inizio", ha svelato. Dopo aver fatto ascoltare i suoi primi pezzi alle amiche, la decisione di pubblicarli e farli diventare di dominio pubblico su YouTube. Dal 2019 ha pubblicato una serie di singoli in cui si è evidenziato il suo talento. Entrata a far parte nel 2020 dell’etichetta Pluggers, ha iniziato così un nuovo percorso musicale a partire dal singolo Mayday e poi da Formato XXL, riuscendo a catalizzare l'attenzione dei media. nel 2021 è passata alla Epic/Sony Music Italia, incidendo brani come Così leggera. Sulla sua vita privata non si sa molto, in un'intervista avrebbe dichiarato di essere bisessuale...