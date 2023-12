"Sanremo 2025 condotto da Pausini e Cortellesi": la reazione di Amadeus

Amadeus è stato ospite del podcast Pezzi: Dentro la musica dove, insieme a Luca Dondoni , Andrea Laffranchi e Paolo Giordano , è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2024 . In svariate occasioni il direttore artistico ha affermato che nel 2025 non sarà più al timone della gara musicale, quindi si è già aperto il toto-nome del suo successore.

Laura Pausini alla conduzione di Sanremo 2025? Le parole di Amadeus

Nel corso dell'intervista ad Amadeus, Luca Dondoni ha indicato Laura Pausini come papabile successore di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2025, che potrebbe portare in scena anche la sua collega Paola Cortellesi, con cui in passato è stata protagonista di 'Laura e Paola' su Rai 1, dove la cantante e l'attrice hanno dimostrato una grande affinità professionale, oltre all'innata ironia comune ad entrambe. A tal proposito il giornalista ha detto: "Io mi sono permesso di dire che alla Rai consiglierei Laura Pausini per il 2025. Sarebbe la donna perfetta perché ha già fatto televisione, ha presentato l’Eurovision, ha la sua Fiorello, che è Paola Cortellesi con la quale ha fatto due spettacoli su Rai1, poi conosce bene la musica. A te piacerebbe?". La replica di Amadeus: "Hai detto qualità di Laura che sono sotto agli occhi di tutti. Laura è brava, capace, credibile, popolare. Parlo da spettatore, una volta che non lo faccio io, ognuno fa quello che vuole. Però mi piacerebbe, la presenza femminile sul palco io la trovo giusta"...