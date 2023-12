Sanremo 2024, Al Bano attacca Amadeus: "Non mi voleva come concorrente"

Sanremo 2024, l'attacco di Al Bano ad Amadeus

Nel corso di una recente intervista al programma radiofonico Un giorno di pecora, il cantante pugliese si è lasciato andare a qualche commento in merito alla sua esclusione, svelando: "Onestamente un po' di dispiacere c'è, ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai". Poi ha aggiunto: "Mi spiace per il brano: è dedicato allo Spallanzani. L'idea è stata dello stesso Vaia, (direttore generale dello Spallanzani, ndr) che ha partecipato alla creazione". Quindi la stoccata finale: "Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone perché non mi voleva come concorrente, visto il grande successo che ho avuto come superospite nel 2023 con Morandi e Ranieri. Però Sanremo, da sempre, è nato come gara, in gara hai l'adrenalina. A fare il superospite mi sono divertito ma la gara è un'altra cosa. E presentare il Festival? Non ho l'età".