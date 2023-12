Sanremo 2024, chi è Maninni: età, carriera e vita privata

Sanremo 2024, Maninni: vita privata e carriera

Classe 1997, Maninni è nato e cresciuto a Bari, dove sin da giovanissimo si appassiona allo studio di alcuni strumenti musicali, come la chitarra, il piano e la batteria. Ed è da quel momento che si fa strada in lui, il sogno di diventare un artista, facendosi influenzare dalla musica di band internazionali, come U2, Pink Floyd e Oasis, strizzando l'occhio anche ai cantautori italiani, come Vasco Rossi, Ligabue, Lucio Dalla, Cesare Cremonini e Lucio Battisti. Nel 2016 è arrivata la partecipazione ad 'Amici' (il celebre talent targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi), dove si presenta con il nome di Alessio Mininni e presenta il suo inedito "Quando sorridi e stai con me". Durante il programma ha avuto la possibilità di esibirsi con degli inediti, come "Non cambiare mai". La sua esperienza ad Amici si è però interrotta ad un passo dal serale, non superando l'esame di sbarramento. Dopo un anno dall'eliminazione, Maninni ha pubblicato il brano "Parlami di te", mentre nel 2019 ha collaborato con il rapper Marmo per il singolo "Peggio di ieri". Il 2021 ha rappresentato per il cantante l'anno di svolta, grazie alla pubblicazione di brani significativi come "Senza", "Vestito rosso" a cui si è aggiunto "Vaniglia", ottenendo ottimi risultati. Nel 2022 ha partecipato a Sanremo Giovani con "Mille porte", mentre al concerto del Primo Maggio si é esibito con "Dicono"...