MasterChef 13: quando inizia, dove vederlo, giudici e novità

Fervono i preparativi per l'inizio della nuova attesissima edizione di MasterChef , il popolare talent culinario che anche quest'anno avrà come giudici-conduttori Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli . L'attesa quindi è quasi finita per gli amanti del cooking show.

MasterChef 13: data inizio e dove vederlo

L'appuntamento con la nuova edizione di MasterChef è per giovedì 14 dcembre in prima serata su Sky. Gli aspiranti chef dovranno misurarsi con alcune novità apportate al format. Come di consueto, anche quest'anno, Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli saranno affiancati da un giudice esterno per ogni puntata, che aiuterà i concorrenti a prendere decisioni durante le fasi del Live Cooking e dello Stress Test. Durante quest'ultima fase a tempo i cuochi si dovranno contendere l'ambito grambiule bianco e saranno monitorati in remoto dall'ospite-giudice che osserverà con attenzione l'operato dei partecipanti per poi esprimere una valutazione. Una volta formata la Masterclass, torneranno le solite prove: Mistery Box, gli Skill Test, il Pressure Test e le prove in esterna.