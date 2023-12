Sanremo 2024, chi è Il Tre: età, carriera e vita privata

Sanremo 2024, chi è Il Tre: vita privata e carriera

Classe 1997, il Tre è il nome d'arte di Guido Luigi Senia. Sin da piccolo ha sviluppato la passione per la musica, mentre il suo primo progetto è arrivato nel nel 2015 con il mixtape Cataclisma, a cui è seguito l'anno successivo la pubblicazione di Cracovia Mixtape, progetto musicale che contiene anche il brano che gli ha consentito di farsi conoscere, anche grazie alla vittoria all’Honiro One Shot Game. Nel 2018 è uscito Cracovia Vol.2, dove il rapper ha inciso brani in collaborazione con JDR, Ozymandias e Nayt, oltre alle produzioni di 3D. Nel 2021 è stata la volta di Ali, il suo disco d'esordio, considerato dai più uno degli album crossover rap più importanti del 2021. Un disco che ha registrato più di 100 milioni di stream su Spotify e certificato doppio disco di platino. Ed è grazie a questi traguardi raggiunti che Il Tre è diventato uno dei rapper più seguiti al momento. Riguardo alla vita privata di Guido non si hanno molte informazioni. Pur essendo cresciuto a Santa Maria delle Mole, alle porte di Roma, oggi sembrerebbe vivere nella Capitale. I rumors riferiscono che Senia ha avuto un'infanzia ed un'adolescenza non facili. Al nome del rapper è stato accostato quello di Francesca Foglietti, che viene indicata dagli esperti di gossip come la sua fidanzata...