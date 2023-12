Lorella Cuccarini a Sanremo: dietro alla richiesta di Amadeus c'è un motivo

Sanremo 2024, Lorella Cuccarini: il retroscena su Amadeus

Ricordando il momento in cui Amadeus le ha proposto la co-conduzione di una delle serate di Sanremo 2024, la Cuccarini ha detto: "La prima cosa che mi ha detto è "Ti piacerebbe fare una serata del Festival con me?". Era l'ultima cosa che avrei immaginato. Mi ha detto "È il mio ultimo Sanremo, almeno per ora, e vorrei farlo con gli amici"". Lorella si è già esibita sul palco dell'Ariston, infatti nel 1995 la Cuccarini si classificò decima al Festival Sanremo. A tal proposito ha commentato: "Fu un'edizione bellissima, mi presi una bella soddisfazione, arrivai decima". Il suo successo La notte vola è stato un grande successo che ancora oggi è ballato e cantato: "Se la canto con i miei figli? In casa cerco di cantare con loro tutt'altro. In famiglia cantiamo What a feeling".