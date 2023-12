MasterChef, menù di Natale per Sinner e Bagnaia. E una cura per la Ferrari...

Mancano poche ore all'inizio della tredicesima edizione di MasterChef, il talent culinario che andrà in onda giovedì 14 dicembre in prima serata su Sky ed in streaming su NOW. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si sono prestati ad una simpaticissima gag, da cui nasce la ricetta per un Menu Mondiale, in omaggio a Jannik Sinner, Pecco Bagnaia e idealmente anche a Charles Leclerc.