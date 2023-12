MasterChef 13: il giudice ombra, Eleonora e nonna Giuditta che tifa Inter

Giovedì 14 dicembre ha preso il via MasterChef 13 . La prima puntata della nuova edizione del talent culinario condotto da Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli (andata in onda in prima serata su Sky) ha riservato non poche sorprese, tra le quali anche quella dell'uomo ombra.

MasterChef 13, le novità

La nuova edizione di MasterChef ha introdotto anche alcuni elementi innovativi rispetto alle precedenti stagioni del talent culinario. Novità di quest’anno è che i giudici non saranno più da soli a fare le valutazioni, ma da qualche parte nello studio si ci sarà anche una quarta persona soprannominato 'l'uomo ombra'. Tale giudice aggiunto avrà il compito, in un secondo momento, di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione. L'identità del misterioso personaggio rimarrà segreta per un po', ma al momento si è già aperto il totonome. Tra i nomi più gettonati c'è quello di Iginio Massari, già ospite in diverse occasioni del talent culinario. Tra le ipotesi più fantasiose c'è invece quello del conduttore Mediaset Gerry Scotti. I più attenti invece hanno segnalato che in base alle movenze e alla fisionomia, l'uomo ombra potesse essere Davide Scabin, chef visionario e volto noto anche in tv...