Elettra Lamborghini, confessioni in tv: periodo difficile, adozione, Afrojack

Elettra Lamborghini: la confessione a Verissimo

"Pensavo a dieci anni di essere già indietro rispetto ad un futuro cantante e poi non credevo tanto in me stessa, avrei voluto fare la veterinaria, perché mi piacciono gli animali, avrei voluto fare la psicologa, perché ascolto molto le persone, mi piace aiutare gli altri, penso che sia anche più facile di quanto si dica, anche se quando dai tanto, arriva un momento in cui ti dici “ma a me non m’aiuta mai nessuno”. Io mi sono fatta aiutare e sono contenta, perché ho avuto un cambiamento. Sui social sembra che andare dallo psicologo non vada bene, sembra che non sia incentivata come cosa, e invece non va bene, bisognerebbe dirlo di più", ha raccontato l'ereditiera della celebre azienda di automobili di lusso...