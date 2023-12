Milly Carlucci, nuovo talent show Rai! Quando inizia, nomi e indiscrezioni

Milly Carlucci sarebbe pronta per un nuovo programma dopo la conclusione di Ballando con le Stelle, la cui finale è prevista per sabato 23 dicembre in prima serata su Rai 1. Stando alle indiscrezioni circolate in rete, la popolare conduttrice di Viale Mazzini pare non tornerà in video con Il Cantante Mascherato, che sarebbe stato cancellato a causa dei bassi ascolti e degli alti costi.