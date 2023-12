Clara, Santi Francesi e BNKR44 volano a Sanremo 2024

Sanremo Giovani 2023 si è concluso con la determinazione dei tre cantanti che si aggiungono di diritto ai Big del Festival di Sanremo 2024, in onda dal 6 al 10 febbraio in prima serata su Rai 1 e condotto da Amadeus affiancato, uno per ciascuna serata, da Marco Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Fiorello. La vincitrice di Sanremo Giovani 2023 è stata Clara. Sul podio anche i Santi Francesi ed i BNKR44.