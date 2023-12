Antonella Clerici e la battuta shock dello chef in diretta: le polemiche e le scuse

Crescono le polemiche dopo la frase shock pronunciato dallo chef Sergio Barzetti al cooking show di Rai 1 'È sempre mezzogiorno', condotto da Antonella Clerici. Nello studio del morning show di Viale Mazzini si è discusso sull'opportunità di bere vino mentre si cucina.

Antonella Clerici, battuta shock per lo chef in diretta

In studio con la presentatrice c'è stato anche lo chef Sergio Barzetti (un volto noto della trasmissione e dei programmi culinari della Clerici) che è stato protagonista di un infelice fuoriprogramma. Sull'apposito bancone utilizzato per le consuete preparazioni culinarie, si trovava anche un bicchiere di prosecco, una parte del quale utilizzato per la ricetta preparata dallo chef. "L’altra metà lo beviamo e da lì da cosa nasce cosa. Andrea Amadei per quello ha fatto il sommelier", ha detto la presentatrice, iniziando così uno scambio di commenti in studio. A quel punto si è inserito il sommelier Amadei che ha detto: "Quando cucini in casa, rompi il ghiaccio subito" ed ancora "e poi si cucina meglio con un bicchiere di fianco". Mentre lo chef era intento a preparare la ricetta, ha aggiunto: "E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda". Parole che sul momento hanno suscitato una risata generale tra il pubblico, ma non altrettanto per Antonella Clerici, che si è subito resa conto che i toni e i termini non erano per nulla appropriati, tanto da commentare: "Adesso, detto così…Non è carino"...