Masterchef, seconda puntata: l'uomo ombra e i 20 concorrenti ufficiali

Masterchef 13 è tornato in onda giovedì 21 dicembre in prima serata su Sky in streaming su SkyGo e Now TV con un nuovo elettrizzante appuntamento durante il quale si sono effettuate le ultime selezioni, la scoperta dell’identità del " giudice ombra ", lo stress test e la prima Mistery Box .

MasterChef seconda puntata: i grembiuli bianchi e il giudice ombra

La seconda puntata di MasterChef 13 è iniziata con la presentazione dei piatti degli ultimi aspiranti cuochi. Tra questi anche quelli di Michela, convinta di meritare il grembiule bianco (ma ottiene quello grigio), perché Cannavacciuolo vuole "vedere se tu arrivi fino alla fine con noi e non ci lasci all’altare". Parole che fanno riferimento alla storia della donna, che nel giorno del suo primo tentativo di matrimonio è fuggita dalla chiesa; Valentina che sul grembiule indossato ha il volto di Malgioglio; Niccolò, un giovane medico ipocondriaco e laureato con 110 e Lode, che ha ottenuto l’accesso diretto alla Masterclass con 3 sì. Durante la puntata è stata svelata l'identità del giudice ombra: Davide Scabin. "Abbiamo tutto quello che serve per l’agitazione. Li ho osservati e ho preso appunti, e a tutti voi è mancato qualcosa. L’errore è sempre dietro l’angolo, ma non è un problema sbagliare, lo è il come gestire lo stress", ha detto lo chef. Grembiule bianco per Marcus, Settimino, Kassandra, Filippo, Fiorenza, Michela, Alice e Beatrice. Questi ultimi quindi si sono uniti a Niccolò e agli 11 concorrenti scelti nel corso della prima puntata di MasterChef: Antonio, Eleonora, Anna, Nicolò, Deborah, Sara, Henintsoa, Andrea, Alberto, Lorenzo e Valeria...