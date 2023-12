Asia Argento, i retroscena su Ballando con le Stelle: "Non mi sentivo bene"

Asia Argento, la verità su Ballando con le Stelle e Boomerissima

La figlia di Dario Argento ha raccontato dell'esperienza vissuta a Ballando con le Stelle: "Mi vergognavo tantissimo a fare Ballando con le Stelle. Come mai mi vergognavo? Ballare davanti a tutti. Voglio vedere chiunque a ballare con un vestito di paillettes il cha cha o il samba, con gente che ti critica per questo. Come fai a sentirti bene a fare questo? Io non mi sentivo bene. Mi chiedevo ‘dove sono finita?’". Ed ancora: "Avevo proprio bisogno di soldi. Questa è la verità e Dio mi è testimone. Si fa tutto per mantenere i propri figli. Io li mantengo da sola e quindi, ad un certo punto, se sono finita a fare Ballando con le Stelle, c’era un motivo. Però mi veniva da piangere. Dovevo fare quello. Il lavoro mio è fare film horror, ma anche film in generale. Questo ragazzi è il lavoro mio, ma in quel periodo mi sono ritrovata a fare il programma. Sono rimasta traumatizzata, altrimenti da ex concorrente se non avessi avuto il trauma avrei ballato anche a Boomerissima".