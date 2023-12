MasterChef 13: Nicolò 'fa il maiale', Locatelli 'George Clooney' per Anna

MasterChef 13 è tornato in onda giovedì 28 dicembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su SkyGo e Now TV, tra Mistery box, Pressure Test e due eliminazioni. Nel corso della terza puntata del talent culinario condotto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli non sono mancate anche le prime strategie tra i concorrenti.