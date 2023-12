Belen, la prima volta con Elio stupisce: lo aveva fatto solo con De Martino

Dopo la lite social con Antonino Spinalbese, suo ex compagno e padre di Luna Marì, Belen Rodriguez è volata in Argentina. Nell'ultima intervista a "Domenica In", l'ex di De Martino ha più volte ribadito quanto fosse forte la mancanza della sua terra. E allora detto fatto. La Rodriguez ha scelto di tornare in patria per festeggiare il capodanno e l'arrivo del 2024: con lei, oltre tutta la sua famiglia e i suoi due figli, c'è anche il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. Belen ha documentato via social il suo arrivo in Argentina: e se per la Rodriguez si tratta di un ritorno alla sua terra, per Elio è la prima volta. Un passo importante quello che l'argentina ha scelto di fare, nonostante il fidanzamento sia abbastanza recente e soprattutto perché finora questo privilegio lo aveva avuto solo De Martino. L'ennesima conferma di quanto Belen sia innamorata del suo nuovo fidanzato. Vacanze all'insegna del relax: Belen ha scelto di iniziare da una romantica cena a Buones Aires, come documentato sulle sue storie di Instagram.