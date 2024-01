Wanda Nara saluta il 2023 e mostra un documento inedito sulla malattia

Wanda Nara sul suo profilo Instagram ha ripercorso il suo 2023: "Sei stato incredibile e indimenticabile, ho debuttato con grande aspettativa come conduttrice di Masterchef e gli ascolti ci hanno accompagnati, ho vinto il mio primo Martin Ferro come rivelazione . Il giorno dopo mi hanno ricoverato e sapete cosa è successo dopo." - inizia così il lungo post pubblicato dalla moglie di Icardi che ha ripercorso anche le tappe della malattia. Ha poi raccontato delle emozioni vissute a Ballando con le Stelle: "Comunque ho deciso di prendere tutto con la musica e la danza a Ballando con le Stelle e ho vinto la coppa più grande e incredibile con una storica finale in Italia , dopo più di 17 balli ho chiuso con un tango indimenticabile, avevo paura di perdere per la mia scelta. Ma ho vinto e l'emozione è stata ancora più grande". E infine l'augurio più grande per il 2024: "La mia famiglia, che è l'unica cosa importante per me, è sana e felice... cosa posso chiedere di più?... chiedete per il 2024 Ho fissato l'asticella in alto per voi, non deludetemi Buon anno a tutti voi"