Gigi D'Agostino a Sanremo 2024 dopo la malattia: l'annucio di Amadeus

A poco più di un mese dall’inizio del Festival Sanremo , Amadeus (reduce dal successo de 'L'anno che verrà' lo show del Capodanno di Rai 1) è tornato al Tg1 delle 13,30 per svelare alcune novità riguardanti la settantaquattresima edizione della celebre kermesse musicale, in onda dal 6 al 10 febbraio in prima serata su Rai 1, con co-conduttori Marco Mengoni , Giorgia, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Fiorello.

Sanremo, il nuovo annuncio di Amadeus

Dopo aver svelato i co-conduttori che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston e i Big in gara, il direttore artistico ha svelato ai microfoni del Tg1 i nomi degli ospiti che saliranno sul palco galleggiante della nave da crociera ormeggiata al largo della città ligure, come accade ormai da qualche anno. “Voi lo sapete che nei miei Festival ci sono tre palchi: il palco dell’Ariston dove si svolge la gara e poi due palchi esterni per far vivere l’intera città di Sanremo. Il palco di piazza Colombo e quello a bordo della bellissima nave da crociera, illuminata a festa - ha detto Amadeus in un video - Ecco di chi si tratta. La prima sera ci sarà un rapper fortissimo, numero uno in classifica, Tedua. Mercoledì un produttore e dj di livello internazionale Bob Sinclar, nella terza serata a bordo un cantante molto amato dai giovani, Bresh, e la quarta sera un altro dj, il grande ritorno di Gigi D’Agostino. La quinta sera chiuderà Tedua, ma con una sorpresa”. Sarà il rapper italiano "numero 1 in classifica" Tedua, ad inaugurare il palco allestito sulla nave Costa Smeralda, di Costa Crociere. Nella seconda serata del Festival si esibirà il dj e produttore discografico di fama mondiale, Bob Sinclair; nella terza serata invece sarà la volta del cantante italiano Bresh; sul palco di Costa Smeralda, nella quarta serata, Gigi D’Agostino, dj, produttore discografico e conduttore radiofonico. A Tedua il compito di chiudere, con un ospite speciale, le esibizioni degli artisti del 'terzo palco di Sanremo'.