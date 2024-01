MasterChef 13, l'omaggio all'Amazzonia e le altre anticipazioni della puntata

MasterChef 13 tornerà giovedì 4 gennaio con un nuovo appuntamento in prima serata su Sky e in streaming su NOW ( sempre disponibili on demand). La gara entrerà nel vivo e metterà a confronto gli aspiranti chef con nuove avvincenti sfide, sotto la supervisione dei tre giudici del programma: Antonino Cannavacciulo , Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli (che nella scorsa puntata è stato paragonato per il suo fascino alla star di Hollywood George Clooney).

MasterChef 13, le anticipazioni della quarta puntata: prove e ospite

Nel corso della nuova Per la prima volta in questa nuova edizione, la Masterclass darà il benvenuto alla scintillante Golden Mystery Box, più dorata che mai grazie alle tonalità degli ingredienti custoditi al suo interno: i cuochi amatoriali dovranno "colorare" le proprie ricette per dimostrare le proprie abilità culinarie. Grazie alla Golden Mystery Box i concorrenti potranno salire direttamente in balconata per risparmiarsi l'ostacolo dell'Invention Test. Seconda prova della serata sarà l'Invetion test con un protagonista scoperto dai Vichinghi nel freddo mare del Nord ma apprezzato ormai in tutto il mondo. I concorrenti dovranno raccontarsi preparando una pietanza a base di baccalà e ricordi, per portare sul piatto anche un pezzettino della loro storia. Successivamente ci sarà il primo Skill Test di stagione. In cucina arriverà lo chef Alex Atala, in arrivo da San Paolo del Brasile dove ha sede il suo due stelle Michelin D.o.m.. L'ospite omaggerà l'Amazzonia con un coloratissimo inno ai sapori e ai prodotti del Paese sudamericano...