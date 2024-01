Golden Globe 2024, domina Nolan con 'Oppenheimer': delusione per Garrone

I grandi vincitori dell'81esima edizione dei Golden Globe Award sono state le pellicole cinematografiche " Oppenheimer " di Christopher Nolan e "Povere creature" di Yorgos Lanthimos , rispettivamente nelle categorie di miglior film drammatico e in quella di miglior commedia o musical. L'italiano " Io capitano " di Matteo Garrone è stato battuto da "Anatomia di una caduta" nella categoria dei film non in lingua inglese .

Golden Globes, grande successo per Oppenheimer di Nolan

Sono stati cinque i 'globes' attribuiti a "Oppenheimer" di Nolan, tra cui quelli per il Miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr), la Miglior regia e il Miglior attore protagonista (Cillian Murphy), il film si è aggiudicato anche il premio per il Miglior film drammatico. Il premio per il Miglior film nella categoria Musical/Commedia è stato vinto da 'Poor Things', mentre a Succession, serie tv di HBO, sono andate quattro statuette. Cinque "globes" tra cui per miglior regia e il riconoscimento a Cillian Murphy come miglior attore protagonista in un film drammatico...