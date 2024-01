Icardi, la sorella Ivana ci riprova: "La terza volta sarà quella buona"

Ivana Icardi tonerà presto in tv per partecipare ad un nuovo reality show. La sorella di Mauro Icardi ha annunciato di essere nel casti di un famoso programma televisivo. Il Grande Hermano Duo (spin off del Gran Hermano spagnolo, trasmissione che vede la partecipazione anche dell’italiano Luca Onestini in coppia con la spagnola Elena Rodríguez) è ripartito con con una nuova stagione e la cognata di Wanda Nara (con cui ha avuto non pochi problemi) è una delle nuove concorrenti.