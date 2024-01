Russell Crowe, il gladiatore a Sanremo: l'annuncio di Amadeus da Fiorello

Amadeus a Viva Rai2: "Russell Crowe a Sanremo 2024"

Amadeus ha svelato su Russell Crowe: "Lui suona il blues, poi starà con noi. Finisce di girare un film in Australia il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l'8 è in diretta su Rai1″. A Viva Rai2 è stato mandato in onda anche un video registrato appositamente dall'attore dove dice: "Ciao Amadeus! Ciao Fiorello! Ci vediamo a Sanremo. Sono felicissimo del vostro invito al Festival di Sanremo e non vedo l'ora di raggiungervi lì e di venire in Italia perché ho scoperto anche di essere di origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno e prima ancora Parma. Ciò che mi connette all'Italia ora lo so per certo, non è solo una questione di predilezione, ma un legame di sangue. A presto, amici! Al mio segnale scatenate l'inferno". Il divo è stato già ospite del Festival di Sanremo nel 2001, edizione presentata da Raffaella Carrà con Megan Gale, Massimo Ceccherini, Enrico Papi e Piero Chiambretti. In quell'occasione Crowe si esibì con il brano Sail the Ocean. Come antiicpato da Amadeus, anche quest'anno Russell si esibirà con un pezzo blues accompagnato dalla sua band.