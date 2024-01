Taylor Swift a Sanremo? Lo scherzo ad Amadeus con l’IA diventa virale

Sanremo, Amadeus e lo scherzo su Taylor Swift

Il vocale ad Amadeus diceva: "Ama se hai bisogno di un manager, ci sono. E se vuoi ti porto Taylor Swift alla finale". Parole che hanno suscitato l'immediata replica del conduttore di Affari Tuoi: "Ma Taylor Swift alla finale è una battuta? O ce la fai veramente? Perché potremmo avere una trattativa. I soldi stanno finendo, ma se tu mi fai sapere se c'è la possibilità o meno, io ne parlo con la Rai". Ma non è tutto, poiché lo scherzo de Le Iene è poi proseguito. Sebastian Gazzarini nei panni di Facchinetti ha chiesto il budget a disposizione, domanda a cui Amadeus ha replicato: "Eh io non ho idea, ma siamo agli sgoccioli. Però se sappiamo oggettivamente che c'è la possibilità... insomma, Taylor Swift è tanta roba e quindi io blocco altre trattative per dare priorità a lei". Successivamente il vero Francesco Facchinetti e Le Iene hanno deciso di fare un giro di videochiamate per avvisare che si trattava di uno scherzo. Dopo aver appreso la verità, Amadeus ha commentato: "Siete da denunciare!" e poi: "Ma quindi Taylor Swift c'è o non c'è?