Mihajlovic, la moglie rivela: "Era all'oscuro di tutto. E quell'ultima frase..."

Mihajlovic, le confessioni della moglie a Verissimo

"Per me è stato un anno difficile", ha ammesso Arianna a Silvia Toffanin. Poi ha proseguito: "I primi mesi, dopo la morte di Sinisa, ero veramente scioccata e non riuscivo a fare nulla. Piano piano, con l'aiuto di un professionista sto cercando di elaborare il lutto. Il mio analista mi ha detto: "Arianna hai due possibilità: puoi vivere o morire". Io ho scelto di vivere e voglio ricordare in ogni momento mio marito". La Rapaccioni ha poi svelato alcuni particolari riguardanti la malattia del marito: "Io mi ero accorta della sua stanchezza, perché si riposava il pomeriggio ed era una cosa che non faceva mai. La cosa che mi fa più male è che lui non ha detto nulla a nessuno per due giorni. L'idea che lui stesse in una camera per due giorni senza condividere questa sofferenza mi ha fatto stare male. Quando mi ha telefonato io ho pensato subito a qualche offerta di lavoro. Lui bruscamente mi ha chiamato e ha detto "amore ho la leucemia""...